Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev\'i karşılayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. İkili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı düzenlenecek. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak. Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/14.00/14.15/15.15/17.30/19.00)
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