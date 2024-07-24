Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha ileri seviyeye taşınacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.