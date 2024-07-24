Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin daha da ilerleyeceğine inandığını ifade etti ve Mirziyoyev'in doğum gününü kutladı.

24.07.2024 12:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha ileri seviyeye taşınacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Türkiye, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

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