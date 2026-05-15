Erdoğan ve Mirziyoyev Türkistan'da Görüştü
Erdoğan ve Mirziyoyev Türkistan'da Görüştü

15.05.2026 13:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Gayriresmi Zirvesi için bulunduğu Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Gayriresmi Zirvesi için bulunduğu Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız iki ülkenin uluslararası platformlarda da dayanışmasını artıracağına inandığını belirterek, Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31'e davet etti."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

