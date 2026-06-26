Erdoğan'dan Özel Güvenlik Haftası mesajı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Özel Güvenlik Haftası mesajı

Erdoğan\'dan Özel Güvenlik Haftası mesajı
26.06.2026 15:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm özel güvenlik personelinin haftasını kutlayarak, bu mesleği icra eden vatandaşlara selam ve muhabbetlerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm özel güvenlik personelinin haftasını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Özel Güvenlik Haftası mesajı - Son Dakika

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