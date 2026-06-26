Erdoğan\'dan Özel Güvenlik Haftası mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm özel güvenlik personelinin haftasını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.