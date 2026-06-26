CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm özel güvenlik personelinin haftasını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası'nın, bu önemli mesleği başarıyla icra eden vatandaşlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm özel güvenlik personeli kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan'dan Özel Güvenlik Haftası mesajı - Son Dakika
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