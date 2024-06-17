Cumhurbaşkanı Erdoğan; Pakistan, Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Liderleriyle Telefonda Görüştü, Bayramlarını Kutladı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Pakistan Başbakanı, Irak Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, bayram tebriklerini iletirken, Filistin'de yaşananları da gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle telefonda görüştü. Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleşen görüşmelerde Erdoğan, Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesinde "İslam dünyasının, Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini" belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesinde, "kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini" ifade etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile Erdoğan'ın telefon görüşmesinde de gündem Filistin ve Gazze'ydi. Erdoğan, "İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu" belirtirken, Suudi Arabistan'ı "Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından" dolayı tebrik etti.

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de telefonda görüştü. Erdoğan, "İslam dünyasının en özel günlerinden bayramların bayram tadında yaşanması ve Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi" dileklerini iletti.