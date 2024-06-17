Cumhurbaşkanı Erdoğan; Pakistan, Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Liderleriyle Telefonda Görüştü, Bayramlarını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Pakistan, Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Liderleriyle Telefonda Görüştü, Bayramlarını Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Pakistan Başbakanı, Irak Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, bayram tebriklerini iletirken, Filistin’de yaşananları da gündeme getirdi.

17.06.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Pakistan Başbakanı, Irak Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, bayram tebriklerini iletirken, Filistin'de yaşananları da gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle telefonda görüştü. Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleşen görüşmelerde Erdoğan, Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesinde "İslam dünyasının, Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı'nı buruk geçirdiğini" belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesinde, "kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini" ifade etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile Erdoğan'ın telefon görüşmesinde de gündem Filistin ve Gazze'ydi. Erdoğan, "İslam aleminin bu zor zamanlarda birliğinin önemli olduğunu" belirtirken, Suudi Arabistan'ı "Gazzeli şehit ve yaralı ailelerinden oluşan 1000 kişiyi hac için ülkelerinde ağırlama kararından" dolayı tebrik etti.

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de telefonda görüştü. Erdoğan, "İslam dünyasının en özel günlerinden bayramların bayram tadında yaşanması ve Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi" dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Kurban Bayramı, Filistin, Pakistan, Irak, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan; Pakistan, Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Liderleriyle Telefonda Görüştü, Bayramlarını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye “asgari ücret“ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 Türkiye’de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı Türkiye'de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 12:49:41. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan; Pakistan, Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Liderleriyle Telefonda Görüştü, Bayramlarını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement