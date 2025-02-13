Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan kuvvet komutanlarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan kuvvet komutanlarını kabulünde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan kuvvet komutanlarını kabul etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?