Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile  telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye’deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

03.12.2024 20:08
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile  telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı  sosyal medya hesbından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Başkanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken öte yandan Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını, bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmeler bağlamında en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunu, Suriye'nin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini ve Türkiye'nin Suriye'de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini belirtti."

Kaynak: ANKA

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