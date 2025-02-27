Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu Kabul Etti

Güncel

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı" denildi.