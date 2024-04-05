Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan: 'Sürekli ahlak tüccarlığı yapanlar Beşiktaş'taki faciayı görmezden geldi' - Son Dakika
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Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan: 'Sürekli ahlak tüccarlığı yapanlar Beşiktaş'taki faciayı görmezden geldi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ta meydana gelen faciayla ilgili sorumluların takip edildiğini belirtti. Erdoğan, ayrıca gençlere ülkenin istikbaliyle ilgili hayaller kurmalarını ve içerik üreticisi olmalarını istedi. Mahalli idareler seçimlerine de değinen Erdoğan, seçmenin iradesinin rehin alınma girişimlerinin sandıkta hüsrana uğradığını vurguladı.

05.04.2024 22:29  Güncelleme: 22:33
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Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, "Sürekli ahlak tüccarlığı yapan, işçinin emekçinin hakkından bahseden çevreler, önceki gün Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 kişiyle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar. Bu binaya inşaat ruhsatını veren, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Şimdi tabii ki savcılarımızla bunu takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, TÜRGEV tarafından I·bn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Meyve veren ağaç taşlanır. Birileri eline gelen her fırsatı TÜRGEV gibi gençliğe hizmet çatılarını yıkmak için kullandı. Ne siz ne de biz bunların hiçbirine aldırmadık. Hukuk, meşruiyet, hakka ve halka hizmet yolundan ayrılmadık. Bizi yok etmeye gelenlerin bizde hayat bulacağı yüksek bir ruh haliyle mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik. Ağızlarını her açtıklarında hak, hukuk, adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımıza dil uzatanların iki yüzlülüklerini çok iyi biliyoruz.

"SAVCILARIMIZLA BUNU TAKİP EDİYORUZ"

Sürekli ahlak tüccarlığı yapan, işçinin emekçinin hakkından bahseden bu çevreler, önceki gün Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 kişiyle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar. Bu binaya inşaat ruhsatını veren, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Şimdi tabii ki savcılarımızla bunu takip ediyoruz. Bunu kovalıyoruz, kovalamaya devam edeceğiz. Kimler bunlar? 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler? Skandallar zinciri karşısında başlarını kuma gömmeyi tercih ettiler. Birileri hemen koşup gittiler. Kendi günahlarını nasıl örteriz, bunun peşinde koştular. Daha önce aynı vicdansızlığı evlatlarını bölücü alçakların pençesinden kurtarmak için çırpınan annelere bunlar göstermişlerdir. Yüreği kan ağlayan bu anneleri yalnız bırakmışlardı.

"DİJİTAL KÜLTÜRDE İÇERİK ÜRETİCİSİ OLMALISINIZ"

Sizlerden kendi şahsi geleceğinizin yanında ülkenizin istikbali ile ilgili hayaller kurmanızı, hedefler belirlemenizi istiyorum. Kişiye değer katan üretmektir. İnsan ürettikçe mutlu ve motive olur. İmkan size gelmez, siz imkanlara gideceksiniz. Proje, plan, tezlerinizle beraber mücadele azminiz de varsa hiçbir güç sizi yolunuzdan geri döndüremez. Sizlerden yarını değil, daha ötesini görerek çalışmanızı, kendinizi geliştirmenizi bekliyoruz. Bunları başardığınızda Allah'ın izniyle sizlerin önünüzde durabilecek hiçbir engel tanımıyoruz. Sizlerden beklentimiz dijital kültürde sadece takipçi değil içerik üreticisi olmanızdır.

"31 MART DAHA BÜYÜK ZAFERLERİN MÜJDECİSİ"

Menderes'ten bu yana canımızla, kanımızla, emeklerimizle büyüterek bugünlere getirdiğimiz çok partili demokrasimiz 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinden de başarıyla çıktı. Seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı. Bizler kadere ve takdire inanan insanlarız. Sandık sonuçlarının da davamız, hareketimiz, mücadelemiz açısından Allah'ın izniyle hayra tebdil olacağına yürekten inanıyoruz. Bu tarz neticeler insanlık tarihi boyunca kiminin pervasızlığını kiminin de sabrını, metanetini, dayanışmasını, birlikteliğini ve mücadele azmini artırmıştır. 31 Mart yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan: 'Sürekli ahlak tüccarlığı yapanlar Beşiktaş'taki faciayı görmezden geldi' - Son Dakika

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