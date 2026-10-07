Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum"
Kaynak: AA