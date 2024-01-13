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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine taziye dileklerini iletti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine taziye dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine taziye dileklerini iletti
13.01.2024 - 19:14,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ile İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine taziye dileklerini iletti - Son Dakika
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