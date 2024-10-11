Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da Resmi Törenle Karşılandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan\'da Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda heyetlerini takdim ettikten sonra baş başa görüşme yapmak üzere içeri girdi. Törende, farklı bakanlar ve üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

11.10.2024 13:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı. İki ülke milli marşları okunurken 7 pare top atışı yapıldı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Vucic, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İki lider daha sonra heyetlerini takdim etti.

Erdoğan ve Vucic, baş başa görüşme için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giriş yaptı.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da Resmi Törenle Karşılandı - Son Dakika

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