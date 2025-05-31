Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali'nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek olduğunu, terörle mücadelede Somali'ye verilen desteğin artarak süreceğini ifade etti.

Türkiye'nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanlarındaki dayanışmasının devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu alanlardaki işbirliğinin umut vadettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.