Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı, merdivenlerde Türk ve Somali bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir araya geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?