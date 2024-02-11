Erdoğan: Son seçim yenilgisinde faturayı Bay Kemal'e kestiler - Son Dakika
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Erdoğan: Son seçim yenilgisinde faturayı Bay Kemal'e kestiler

Erdoğan: Son seçim yenilgisinde faturayı Bay Kemal\'e kestiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son seçim yenilgisinde tüm faturayı '13'üncü Cumhurbaşkanımız' diyerek yere göğe sığdıramadıkları Bay Kemal'e kestiler.

11.02.2024 13:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son seçim yenilgisinde tüm faturayı '13'üncü Cumhurbaşkanımız' diyerek yere göğe sığdıramadıkları Bay Kemal'e kestiler."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erdoğan: Son seçim yenilgisinde faturayı Bay Kemal'e kestiler - Son Dakika
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