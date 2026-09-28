Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Söz konusu insanımızın huzuru ise söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Söz konusu insanımızın huzuru ise söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Söz konusu insanımızın huzuru ise söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz"
Kaynak: AA