Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şule Senin Hikayen" dizisinin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şule Senin Hikayen" dizisinin galasına katıldı

22.05.2026 21:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de izleyiciyle buluşacak "Şule Senin Hikayen" dizisinin gala programına iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) gala, platformda yer alan dizilerden oluşturulan seçki videonun gösterimiyle başladı.

Dizinin ilk iki bölümünün gösterildiği galada birçok sahne katılımcılardan uzun süre alkış aldı.

Gösterimin ardından sahneye çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yazar Şule Yüksel Şenler'in portresinin yer aldığı bir tablo hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekiler, galanın sonunda dizinin oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, bu sırada yanına gelen dizinin minik oyuncularına harçlık verdi.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkanvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da katıldı.

Kaynak: AA

