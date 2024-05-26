Cumhurbaşkanı Erdoğan, TAG Otoyolu\'ndaki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İlgili makamlarımız, kazaya dair gerekli tahkikatı ivedilikle başlatmışlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.