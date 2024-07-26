Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beyoğlu'ndaki Taksim Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Taksim Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan ve çıkışta vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısına katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezi'ne intikal etti.