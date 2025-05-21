- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'nde Macaristan Başbakan Orban tarafından karşılandı

BUDAPEŞTE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayrıresmi Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Varkert Bazar'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki yeni Rönesans dönemi kompleksi Varkert Bazar'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Orban daha sonra kameralara poz verdi. Erdoğan zirve öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile kısa süre sohbet etti. Erdoğan ve Aliyev'e daha sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de eşlik etti. Üç liderin görüşmesi samimi havada gerçekleşti.