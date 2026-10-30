Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'nin kapanışında konuştu: - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi'nin kapanışında konuştu:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT Zirvesi\'nin kapanışında konuştu:
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- "Bugün kabul ettiğimiz Ankara Bildirisi ve aldığımız kararlarla, 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' şiarımız rehberliğinde somut adımları belirledik" "Rabb'im, Türk devletleri olarak dayanışmamızı daim eylesin. Zirvemizin ve aldığımız kararların Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün kabul ettiğimiz Ankara Bildirisi ve aldığımız kararlarla, 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' şiarımız rehberliğinde somut adımları belirledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi'ne katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasının ardından konuk devlet başkanları ve yetkililere söz veren Erdoğan, konuşmalar sonrasında zirvenin tamamlandığını belirterek, "Bugün kabul ettiğimiz Ankara Bildirisi ve aldığımız kararlarla, 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' şiarımız rehberliğinde somut adımları belirledik. Kıymetli katkılarınız, yapıcı yaklaşımlarınız ve sergilediğiniz kardeşlik ruhu için her birinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, Dede Korkut'un "Kara dağların yıkılmasın, gölgelice büyük ağacın kesilmesin, taşkın akan görklü suyun kurumasın, koşar iken ak-boz atın sendelemesin, vuruştuğunda kara çelik öz kılıcın çentilmesin, ak sakallı babanın yeri cennet olsun, ak bürçekli ananın yeri cennet olsun, ahir sonu arı imandan ayırmasın, kadir mevlam seni namerde muhtaç eylemesin." duasına yer verdi.

Katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, "Rabb'im, Türk devletleri olarak dayanışmamızı daim eylesin. Zirvemizin ve aldığımız kararların Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk devlet başkanları ve yetkilileriyle TDT Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi ortak bildirisini imzaladı.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanAnkaraGüncelSon Dakika

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