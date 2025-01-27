Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Baronları İçin Yolun Sonu Görülmüştür

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde, "Bu ülkenin gençlerini kimi zaman zorla kimi zaman kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"Siyasi hayatımız ve iktidarlarımız boyunca daima gençlerle yol yürüdük. Gençlerimize yoldaşlık ettik. Teknolojiden sağlığa, adaletten diplomasiye, sosyal politikalardan tarıma tüm alanlarda sessiz devrimlere imza atarken gençlerimizi hep ilk planda tuttuk. Bu milletin ötelenmiş, örselenmiş, ümitleri kırılmış gençlerini hak ettikleri ülkeye, hak ettikleri iklime bir an önce kavuşturmanın mücadelesini verdik. Eski Türkiye'nin kirli oyunlarına gençlerimizin alet edilmesine de gençlerin canı ve heyecanı üzerinden siyaset yapılmasına müsaade etmedik. Bakın, 22 yılda gerçekten zor günler yaşadık. Çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık. Vesayetin ve hukuksuzluğun her türlüsüne bizzat şahit olduk. Hiçbir zaman demokrasiden, meşruiyetten, milli iradenin tayin ettiği çizgiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık. Gençlerimizi tahrik edenlerden olmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık.

"Gençlerimize güveniyoruz ve destek oluyoruz"

Kılık-kıyafet yasağı vardı, kaldırdık. Katsayı adaletsizliği vardı, son verdik. Üniversitelerin kapısının önünde ikna odaları kurulmuştu, yıkıp attık. Kamuda başörtüsüyle çalışmak yasaktı, önünü açtık. Tabelalar, klavyeler, diller üzerinde baskı vardı, sona erdirdik. Gençlerimizin rahatça yaşayıp kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir Türkiye'yi yine siz gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz. Hayatın her alanında gençlerimize güveniyoruz ve destek oluyoruz. Gençlere vitrin malzemesi olarak bakanlardan gelen tüm itirazlara rağmen seçilme yaşını önce 30'dan 25'e, devamında ise 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık. Birileri 'Gençler yapamaz, gençler halledemez' derken biz tam aksine, 'Bu işi ancak gençler kotarır, gençler yapar' diyerek politikalarımızın merkezine bu ülkenin evlatlarını yerleştirdik.

"Bu gençlik 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen vicdansız bir gençlik değildir"

Şu hakikati altını çizerek bugün bir kez daha haykırmak istiyorum. Bu gençlik, 'İstanbul'un duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirleten köksüz, ruhsuz, şuursuz bir gençlik değildir. Bu gençlik 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan, esnafın malını mülkünü yağmalayan vandal bir gençlik değildir. Bu gençlik askere kurşun, polise molotof atan, taş atan, şişe atan kandırılmış bir gençlik değildir. Bu gençlik 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acılarıyla dalga geçen vicdansız bir gençlik hiç değildir. Bu gençlik yüreği kendi devletine kendi halkına kin ile nefret ile öfke ile dolu bir gençlik de değildir. Tam tersine bu gençlik 1453'ü baş tacı eden bir gençliktir. Bu gençlik fetih ruhuna, Fatih Sultan Mehmet'e sahip çıkan bir gençliktir.

"Yetişmesi için ömrümü vakfettiğim gençliğin dolu dizgin geldiğini görmenin gururunu yaşıyorum"

Ben yarınlarımızı gönül huzuruyla teslim edebileceğimiz bu gençliği şu an karşımda görüyorum. Yetişmesi için ömrümü vakfettiğim böyle bir gençliğin önü kesilmeyen bir çağlayan misali doludizgin geldiğini görmenin gururunu yaşıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında rol alan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru bir an olsun durmadan, dinlenmeden, güçlü adımlarla ilerleyen tüm genç kardeşlerime buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

Uluslararası öğrencilerin bir ülkenin yumuşak gücü için ne manaya geldiğini son dönemde Suriye'de yaşananlar bizlere tekrar hatırlatıyor. Ülkemizde eğitim gören misafir öğrenciler şu an Bakan olarak, üst düzey bürokrat, siyasetçi, iş adamı, akademisyen olarak kendi halklarına hizmet ediyor. Şayet, bu konuda ırkçı lümpenlerin dediklerine prim verseydik Suriye'de Afrika'ya kadar birçok yerde bu gönül elçilerimizden mahrum kalırdık.

" LGBT sapkınlığına karşı yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz"

Tüm dünyada veba gibi yayılan LGBT sapkınlığına karşı gençlerimize yönelik koruyucu tedbirleri devreye alıyoruz. Sigara, alkol, tütün, uyuşturucu başta olmak üzere gençlerimizin sağlığını ve geleceğini tehdit eden zararlı alışkanlıklarla mücadelemiz sürüyor. Dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artan sanal kumar ve bahis sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Pek çok gencimizin hayatını karartan, huzurunu kaçıran hatta canına mal olan bu belanın kökünü kazıyıncaya kadar durmayacağız.

40 yıldır ülkemizin ve milletimizin kanını emen terör illetiyle mücadelemiz çok boyutlu bir şekilde devam ediyor. Bu ülkenin gençlerini kimi zaman zorla kimi zaman kandırarak dağa kaçıran terör baronları için yolun sonu görülmüştür. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Gençlerimizin her ne sebeple olursa olsun terörün vahşi dişleri arasında kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Emperyalistlerin başımıza sardığı bu belayı def edecek, 40 yıllık oyunlarını bozacak, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimizden güç ve ilham alarak aydınlık yarınlarımızı beraberce inşa edeceğiz. Sadece belli kesimlerin değil, Türk, Kürt, Arap demeden 85 milyonunun tamamının kazandığı bir iklimi ülkemizde ve ötesinde tesis edeceğiz. Bu ülkenin gençlerinin yan yana, huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşadığı, geleceklerine güvenle baktığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."