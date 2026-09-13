Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var"

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Darbesi, Güncel, Eylül, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var' - Son Dakika

Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Halk otobüsü devrildi Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti

17:15
Anlaşma çok yakın Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
17:03
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
17:00
İsmail Kartal Samandıra’dan çıkmıyor
İsmail Kartal Samandıra'dan çıkmıyor
16:13
Kenan Evren’in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı
15:34
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
15:24
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 17:39:16. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement