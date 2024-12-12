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Türk-Macar Kültür Yılı Kapanışı

Türk-Macar Kültür Yılı Kapanışı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı.

12.12.2024 23:37  Güncelleme: 23:39
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN PROGRAMA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü Yılı kapsamında ilan edilen '2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın kapanış programını gerçekleştirdik. Sene boyunca düzenlenen etkinlikler, geleneklerimizin zarafeti ve sanatın evrensel diliyle ülkelerimiz arasındaki dostluk daha da derinleşti. Biliyoruz ki kültür; barışın, anlayışın ve dostluğun en saf dilidir. İki ülke olarak bu dili, en güzel şekilde yaşatmayı temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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