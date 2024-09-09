Erdoğan: Enflasyonu Düşürerek Büyüyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürüterek, tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacaklarını belirterek, " Türkiye, enflasyonu düşürerek büyüyecek." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Geçen yıl uygulamaya başlanan Orta Vadeli Programı, 2025-2027 dönemini kapsayacak şekilde daha da güçlendirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanan programın ekonomiyi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeyi hedeflediğini, aynı zamanda verimlilik artışlarıyla potansiyel büyümeyi artıracaklarını ifade etti.

"Para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürüterek, tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak, inşallah yine başaracağız." diyen Erdoğan, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırarak, cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme sağlanacağını, iş ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini, ekonomideki kayıt dışılığı azaltacak adımların atılacağını bildirdi.

Erdoğan, tüm bu kazanımların, Türkiye'yi tarihinde ilk defa orta-üst gelir grubundan, üst gelir grubuna çıkaracağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu çok net ifade etmek isterim, Türkiye, enflasyonu düşürerek büyüyecek. Enflasyon düştükçe yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, rekabet güçlenecek ve istikrarlı yüksek büyüme olacak. Bu süreç beraberinde kalıcı refah artışını getirecek. Geçen yıl yüzde 5,1 büyüdük ve milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde milli gelirimiz 1,2 trilyon doları geçti."

Erdoğan, dezenflasyon süreciyle uyumlu ve sağlıklı bir büyüme yolunda olduklarını aktardı.

"Bu yılı yüzde 3,5'luk bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz"

Dış ticaret ortaklarındaki toparlanma ve enflasyondaki düşüşle birlikte çok hızlı bir canlanma beklediklerini dile getiren Erdoğan, "Bu yılı yüzde 3,5'luk bir büyümeyle kapatmayı ve 2025-2027 döneminde büyümede kademeli bir artış görmeyi öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sanayideki üretim çeşitliliğinin, hızlı uyum kabiliyetinin ve nitelikli insan kaynağının en büyük avantajları olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz, gücünü genç, dinamik ve kaliteli insan kaynağından alan bir ülkeyiz. Büyümenin istihdam oluşturması işte bu yüzden çok çok önemlidir. 2023'te depremin etkilerine rağmen 880 bin yeni istihdam sağlandı. 2024'te bu yükseliş devam etti. İkinci çeyrekte istihdamı 32,7 milyon kişiye ve iş gücüne katılım oranını da yüzde 54,4'e çıkartarak rekor kırdık. İşsizlik oranı ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. Son bir yılda 1 milyon 105 bin ilave istihdam imkanı oluşturduk.

Orta Vadeli Program'da hedefimiz, işsizliği tek hanelerde tutarak 2,3 milyon yeni istihdam sağlamaktır. Bu doğrultuda, değişen çalışma biçimlerine uygun düzenlemeler yapacak, mesleki eğitimi güçlendirecek ve iş gücünün verimliliğini artıracağız. Gençlerin ve kadınların iş gücü piyasasına katılımını destekleyerek, ekonomideki rollerini öne çıkartacağız."

Erdoğan, ihracatta da çok iyi bir ritim yakalandığını, zayıf küresel ticarete ve depremin etkilerine rağmen 2023'te ihracatın 256 milyar dolarla rekor kırdığını bildirdi.

İhracattaki güçlü performansı 2024'te de sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yıllık ihracat ağustosta 262 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar oldu. 2024 ağustos ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki 10,5 puanlık yükseliş, dış ticaretimizdeki başka bir güzel gelişmeydi. Dış ticaret açığımız, 2024 yılı ilk 8 ayında yüzde 33,6 oranında azaldı. Dış ticaretimizdeki dengelenmenin güçlenerek devam ettiğini görüyoruz. Dış ticaretteki iyileşme ve artan turizm gelirleriyle, geçen sene mayısta 57 milyar dolar olan cari açık, haziran ayında 25 milyar doların altına indi. Milli gelire oranla 2024 sonunda yüzde 1,7; Orta Vadeli Program dönemi sonunda ise yüzde 1,3'lük bir cari açık bekliyoruz. Yüksek katma değerli üretim ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, cari açıkta kalıcı iyileşmeyi sağlayacağız."

Erdoğan, vergide adalet ve etkinlik ilkelerini gözetirken, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

"Türkiye ekonomisi, bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak"

Milletin, kurumların ve iş dünyasının desteği ve sahiplenmesiyle tüm bu hedeflere ulaşılacağına inandıklarını dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ekonomisi, bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak, çok farklı bir lige yükselecektir. Vatandaşlarımdan, daha kendi meselelerini bile çözemeyen kifayetsizlere kulak asmamalarını özellikle rica ediyorum. Ben, milletimin irfanına her zaman güvendim, güveniyorum. Sorun varsa aşacak olan biziz. Dert varsa derman bulacak olan biziz. Zorlukların üstesinden gelecek olan yine biziz. Yeter ki inancımızı, dayanışmamızı, umudumuzu koruyalım. Allah'ın izniyle gerisi sadece zaman ve biraz sabır meselesidir."

"İlk yerleştirmede yüzde 86 oranında öğrencimiz yurtlarımıza yerleşti"

Erdoğan, son 22 yılda ciddi yatırımlar yaptıkları alanların başında gençlik ve sporun geldiğini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Toplam spor tesisi sayımızı 1575'ten aldık, 4 bin 421'e çıkardık. Türkiye'nin dört bir köşesini kapalı spor salonlarıyla, halı sahalarla, basketbol, voleybol sahalarıyla, yüzme havuzlarıyla donattık. 2002 yılında toplam lisanslı sporcu sayımız 278 bin kişiyken, bugün 16 milyona yükseldi. 2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı 1481 adetti, 2023 yılı sonu itibarıyla 8 bin 449 rakamına ulaştı."

Erdoğan, öğrenci yurtlarının, muhalefetin en çok kışkırttığı konulardan biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu alanda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem inşa ettik. 81 ilimiz ve 266 ilçemizdeki yurtlarımızla öğrencilerinizin hizmetindeyiz. Bakınız, 2002 yılında 182 bin yatak kapasitesine sahip 190 yükseköğretim yurdu vardı. Bugün 857 yurdumuzda toplam 989 bin yatak kapasitesine sahibiz. Bu yıl ilk yerleştirmede yüzde 86 oranında öğrencimiz yurtlarımıza yerleşti. Toplam 356 bin geçerli başvurudan 306 bin öğrencimizin yerleştirmesi ilk aşamada gerçekleşti. Hiçbir öğrencimiz mağdur edilmeyecek şekilde talep eden her öğrencimize barınma imkanı sunacağız."

"Engelli sporcularımız tarihi bir başarıya daha imza attılar"

Sporda, bilimde, sanatta, siyasette, iş dünyasında gençlerin hak ettiği yerlere gelmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilhassa engelli gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilmesi, hayatın her alanında engelsiz yer alabilmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Paris 2024 Paralimpik Oyunları attığımız adımların karşılığını görme bakımından önemli bir referans teşkil etti. Engelli sporcularımız gerçekten tarihi bir başarıya daha imza attılar. Kazandıkları 6'sı altın, 10'u gümüş, 12'si bronz toplam 28 madalyayla sporcularımız, milletimize büyük bir gurur yaşattılar.

Kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Paris Olimpiyatlarından toplam 36 madalyayla döndük. Olimpiyat oyunlarında ülkemiz adına yarışan, ter döken, elinden gelenin en iyisini yapan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, madalya kazanan sporcularımızı ayrıca kutluyorum. Çok daha iyi yerlere geleceğimizden şüphe duymuyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na sadece madalya kazanmak için değil, rekorlar kırmak ve yeni branşlarda ülkemizi gururlandırmak için gideceğiz."

Erdoğan, toplantıda alınan kararların millete hayırlı olmasını temenni etti, bu akşam İzlanda'yla oynayacakları müsabakada A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.

(Bitti)