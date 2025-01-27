Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan ile beraberindekileri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı kabulün ardından Ankara'ya hareket etti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Kazancıyan'ı kabul etti - Son Dakika
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