Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye"yi gençlerle birlikte gerçekleştireceklerini belirterek, "İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun (TGSP) düzenlediği 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, asra istikamet çizecek Türkiye Yüzyılı hedeflerine gençlerle birlikte ilerleyeceklerini, Türkiye'yi her alanda çok daha ileri noktalara, parmakla gösterilen seviyelere beraber getireceklerini söyledi.

Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü, bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye'yi gençlerle inşa edeceklerinin altını çizen Erdoğan, "86 milyonun bir arada barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş 'Terörsüz Türkiye'yi, yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. O sayfaları hep birlikte yazacağız, destanlarla dolduracağız. O sayfaların her bir kenarını dostluk türküleriyle, kardeşlik şiirleriyle, istiklal ve istikbal ruhuyla süsleyeceğiz." diye konuştu.

"Atalar yurdu, şehitler emaneti, gaziler diyarı bu aziz vatanı omuz omuza, gönül gönüle sizlerle birlikte ihya edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, şu şiiri okudu:

"Yiğidim kendin ol kendine bir bak/ Yaşayan bir kutlu dava sende/ Kalbinin burcunda nazlı bir bayrak/ Kanına işlemiş sevda var sende/ Duruşun, bakışın asaletinle, ahlakın, iraden, cesaretinle, vicdanın, şefkatin, merhametinle, bizi millet yapan maya var sende/ Tarihler yaz/ Seni tarih söylesin/ Nice asırlara nakşolsun sesin/ Sen ki tek başına bir Türkiye'sin/ Dünyada sen varsın, dünya var sende."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mısralarda olduğu gibi "Sen ki tek başına bir Türkiye'sin" derken, bunu sırf hamaset olsun diye söylemediklerini vurguladı.

"Gencecik mühendislerimiz, savunma sanayisinde adeta destan yazıyor"

Erdoğan, "Çünkü medeniyetimizin ihtişamını ülkemizin gençleri temsil ediyor, siz temsil ediyorsunuz. Milletimizin asaletini, göğüslerinde bir şeref madalyası olarak bu ülkenin özgüven sahibi gençleri taşıyor. Gelecek tasavvurumuz bu salonda vücut bulan ruhta yeniden diriliyor. Osman Gazi'nin rüyasını Fatih'le, Yavuz'la, Kanuni'yle buluşturan, kalbinde ay yıldızlı al bayrağımızı dalgalandıran sizlersiniz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülke ve millet sevdalısı tüm gençlerle gurur duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Burada bir kez daha görüyorum ki TEKNOFEST kuşağı maşallah gümbür gümbür geliyor. Gencecik mühendislerimiz, savunma sanayisinde adeta destan yazıyor. Gencecik zihinlerimiz bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta başarıdan başarıya koşuyor, bu ülkenin güçlü yarınlarını hazırlıyor. Milli sporcularımız çok farklı branşlarda, dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşı'mızı iftiharla okutuyor. Aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim sahibi bu gençliğin Türkiye Yüzyılı'nın da mimarı, mihmandarı ve yol başçısı olacağına yürekten inanıyorum. Rabb'im başarılarınızı daim, bahtınızı açık eylesin diyorum. Ülkemize ve milletimize yaptığınız ve yapacağınız katkılardan ötürü her birinize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Gençlerle hasbihal etmeyi, yüz yüze konuşmayı arzu ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, önceki gün İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümünü idrak ettik. Henüz 21 yaşındayken çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunun şanlı mücadelesini şükranla yad ettik. Tüm ihtişamıyla o muzaffer iklimi, milletimizle birlikte yeniden teneffüs ettik. Türkiye'yi enerjide, farklı seviyeye taşıyacak Osman Gazi Yüzer Üretim Tesisi'ni aynı şekilde buradan Filyos'a, Zonguldak'a yolcu ettik, Karadeniz'e uğurladık. 300 metre uzunluğunda ve 56 metre genişliğinde olan bu dev platform, güçlenen Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak Filyos'ta yerini aldı. Bu ne demektir biliyor musunuz? Gemileri karadan yürüten bir ecdadın torunları olarak bugün enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere her alanda başarılarımıza yenilerini ekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projelerle, hizmetlerle kahraman ecdada layık olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bakınız, Fatih Sultan Mehmet Han bize sahip çıkmamız için sadece İstanbul'u bırakmadı, aynı zamanda fetih ruhunu da emanet etti. Ayrım yapmadan mazluma kucak açmayı, zalime karşı dimdik durmayı biz ecdadımızdan öğrendik." dedi.

(Sürecek)