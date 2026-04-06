Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, küresel krizlerden etkilenmeyen bir istikrar adasıdır

06.04.2026 22:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve ekonomik göstergeler açısından küresel şoklardan etkilenmediğini belirterek, 5G teknolojisinin hizmete alınması ve yeni yatırımlarla ülkenin güçlü konumunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısını tamamladıktan sonra yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel ekonomik krizler ve bölgesel çatışmalardan etkilenmediğini ifade etti. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın kapanması gibi gelişmelerin dünyada enerji fiyatlarını artırmasına rağmen, Türkiye'nin enerji arz güvenliği, tedarik ve depolama noktasında sorun yaşamadığını açıkladı. Ayrıca, muhalefetin eleştirdiği enerji kaynak çeşitlendirme politikasının değerinin bugün anlaşıldığını vurguladı.

Ekonomik alanda, Türkiye'nin dış borç oranının tarihsel ortalamaların altında olduğunu ve temel göstergelerin sağlam bir noktada bulunduğunu belirten Erdoğan, Eşel Mobil sistemi sayesinde akaryakıt fiyat artışlarının vatandaşa yansıtılmadığını, devletin 50 milyar liralık ek maliyeti sübvanse ettiğini kaydetti. Turizm ve ihracat odaklı sektörlere yönelik 120 milyar liralık yeni kredi paketini devreye aldıklarını duyurdu.

Teknolojik gelişmeler kapsamında, 5G teknolojisinin 81 il merkezinde hizmete alındığını ve 2 yıl içinde tüm ülkede yaygınlaştırılacağını açıklayan Erdoğan, sulama yatırımlarıyla 563 yeni eserin ekonomiye kazandırıldığını, bunun yıllık 22 milyar lira katkı sağlayacağını ifade etti. Bölgesel çatışmalara değinerek, Türkiye'nin barış ve istikrar yanlısı olduğunu vurguladı ve savaşın bir an önce sona ermesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kabine, Enerji, Güncel, Son Dakika

