Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle Eğitim Hedefi - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle Eğitim Hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni tanıtarak, çocukların milli ve manevi değerlere sahip, teknolojiye dengeli bir şekilde yaklaşan bireyler olarak yetiştirilmesini hedeflediklerini belirtti. Erdoğan, aileler ve öğretmenlere de çocukların sağlıklı gelişimi için sorumluluk düştüğünü vurguladı.

06.09.2024 18:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"yle çocukları zihni açık, ufku geniş, milli ve manevi değerlerle donanmış bilgi ve çağın gerektirdiği becerilere sahip insanlar olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni ile Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'ndeki konuşmasında, çocukların ruh ve beden sağlığının her türlü hesabın üzerinde olduğunu, çocukları koruma noktasında herkesin tek yürek, tek bilek olması gerektiğini belirtti.

Dünyada yaşanan değişime direnmenin mümkün olmadığını kaydeden Erdoğan, "Ama değişimi yönetmek sağlıklı bir şekilde değişimi yönlendirmek bizim elimizdedir. Sadece iktidarın değil, üniversitelerin, okulların, en önemlisi de anne ve babaların böyle bir mesuliyeti bulunuyor. Tabii ki değişimin gereği olarak en ileri teknolojiyi çocuklarımıza sunacak, bunun altyapısını onlara sağlayacağız. Evlatlarımızın bu konuda geride kalmasına elbette müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, bunları yaparken çocukların kendilerine, ailelerine, çevrelerine yabancılaşmalarına da fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, "Teknolojinin bize hükmetmesine, çocuklarımızı esir almasına izin verirsek ne kendimize ne de evlatlarımıza iyilik yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Hayattaki her şey gibi teknolojinin de insan için olduğunu ifade eden Erdoğan, "Teknoloji bize faydalı olduğu, hayatımızı kolaylaştırdığı ölçüde değerlidir. Şayet denge bozulur, insanla teknoloji arasındaki roller değişir, teknoloji insana hükmetmeye başlarsa işte o zaman işler çığırından çıkar. Teknolojiyi kullanmak ile bağımlısı olmak arasındaki çizgi kaybolduğunda hangi sıkıntılarla karşılaşacağımızı hepimiz çok iyi biliyoruz." dedi.

"Hepimize sorumluluklar düşüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgisayar ve bilgisayar oyunları ile cep telefonu yüzünden huzursuz, mutsuz olan ve öfke nöbetleri geçiren çocukların olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Akranlarını bir tarafa bıraktım, aynı yuvayı paylaştığı ebeveyniyle, kardeşleriyle iletişim kurmakta zorlanan evlatlarımız var. Gününü bilgisayar başında, oyun başında, ekran başında geçirdiği için eğitimi aksayan gençlerimiz var. Gerçek dünya ile sanal alem arasındaki ayrımı kaybetmiş, maalesef ikisini ayıramayan pek çok çocuğumuz var. Dijital teknolojilerle dengeli ilişki kuramadığı için sağlık problemleri, iletişim güçlükleri, ruhsal sıkıntılar yaşayan insanlarımız var. Sadece çocuklar, gençler değil her yaş grubundan vatandaşımız dijital teknolojinin getirdiği sorunlarla mücadele ediyor. Dolayısıyla olumlu yanlarıyla birlikte menfi tarafları da olan bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu noktada hepimize sorumluluklar düşüyor."

Başta öğretmenler, anne ve babalar olmak üzere kontrollü bir kullanımı yaygınlaştırmak durumunda olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Önce öğretmen ve anne babaları, ardından da çocukları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek mecburiyetindeyiz. Teknolojiyi üreten, geliştiren ve bilinçli kullanan ama onun esiri olmayan nesle biz TEKNOFEST kuşağı diyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın kişisel verilerinin kötüye kullanılmasını, çevrim içi ortamlarda şiddet, zorbalık, cinsel istismar gibi içeriklere maruz kalmalarını önlemek amacıyla gereken tüm yasal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Bu konuda ailelerimizin ve öğretmenlerimizin de gereken hassasiyeti göstereceklerine, çocuklarımızın çevrim içi mahremiyetinin korunmasına dikkat edeceklerine inanıyorum. Tarih boyunca milletimiz köklerinden kopmadan, özünü muhafaza ederek dünya sahnesinde hak ettiği yere ulaşma mücadelesi vermiştir. Bugün de aynı ideal doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz. 'Köklerden geleceğe' düsturuyla geliştirdiğimiz 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' bunun en son örneğidir. Bu modelle çocuklarımızı zihni açık, ufku geniş, milli ve manevi değerlerle donanmış, bilgi ve çağın gerektirdiği becerilere sahip insanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Erdoğan, bu yıl uygulamaya konulan yeni maarif modeli ile eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle yeni eğitim yılının ilk ders zilini çaldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, zirvenin açılış filmi gösterildi.

Programda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bir konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılıyla ilgili hazırlanan video katılımcılara izletildi.

Törende, Milli Eğitim Bakanı Tekin, bir öğrenci tarafından yapılan resmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan, bu esnada sahnede olan ve resmi çizen öğrenciyi tebrik etti.

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki öğrencilerle yeni eğitim yılının ilk ders zilini çaldı.

Erdoğan, çocuklara, zilin bugünün hatırası olarak kendilerinde kalacağını söyleyerek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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