Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İki ülke ilişkilerinin her alanda ve çok taraflı platformlarda daha ileriye taşınacağına inandığını ifade eden Erdoğan, Berdimuhammedov'un doğum gününü de tebrik etti.