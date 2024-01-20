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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne video mesaj gönderdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne gönderdiği video mesajda, asimilasyona karşı en büyük silahın çocuklara ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmek olduğunu belirtti. Erdoğan, kongrenin birliği güçlendireceğine inandığını ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi\'ne video mesaj gönderdi
20.01.2024 - 14:00,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne gönderdiği video mesajda, "Sizlerden bulunduğunuz ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız, asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir. Bu konuda Uluslararası Demokratlar Birliği'nin gereken adımları yılmadan atmayı sürdüreceğinden şüphe duymuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kongresi'ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, kongrenin birliği daha da güçlendireceğine inandığına vurgu yaparak, "İnşallah bu anlamlı ve önemli mücadelenizde, biz de son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğizö ifadelerine yer verdi.

KONGRENİN, BİRLİĞİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİNE, İNSİCAMINI DAHA FAZLA ARTIRACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kıymetli yöneticileri, çok değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Nazik davetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Kongrenizin Uluslararası Demokratlar Birliği ile birliğin temsilcisi olduğu tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle Uluslararası Demokratlar Birliği'nin bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese, yöneticilerinden, bölge başkanlarımıza kadar, dava arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Darı bekaya uğurladığımız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tek genel başkan adayı ve tek liste ile gerçekleştirilen kongrenin, Uluslararası Demokratlar Birliğimizi daha da güçlendireceğine, insicamını daha fazla artıracağına yürekten inanıyorum" dedi.

ASİMİLASYONA KARŞI EN BÜYÜK SİLAHIMIZ GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN ÇOCUKLARIMIZA ANA DİLLERİNİ, KÜLTÜRLERİNİ VE MEDENİYET DEĞERLERİNİ ÖĞRETMEKTİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'da İslam düşmanlığından, kültürel ırkçılığa pek çok tehdidin tırmandığı bir dönemde birliğimizin öncelikli görevi demokrasi ve hukuktan sapmadan Avrupalı Türklerin hakkını ve çıkarını sonuna kadar savunmaktır. Bunun yolu ise diğer Türk sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kanun ve nizam çerçevesinde yeni medya araçlarından da istifade ederek bu mücadeleyi kararlılıkla yürütmektir. Sizlerden bulunduğunuz ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel hayatına daha fazla katılım sağlamanızı bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız, asimilasyona karşı en büyük silahımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ana dillerini, kültürlerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir" dedi.

YANINIZDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda Uluslararası Demokratlar Birliği'nin gereken adımları yılmadan atmayı sürdüreceğinden şüphe duymuyorum. İnşallah bu anlamlı ve önemli mücadelenizde, biz de son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerin yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sizlerin şahsında başta Avrupa'da olmak üzere Türkiye dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kongrenizin tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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