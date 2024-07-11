Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni, İki Ülke İlişkilerini ve Bölgesel Konuları Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti.

İki lider, Türkiye ile İtalya ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Görüşmede Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin atılacak adımlarla gelişmeye devam edeceğini, bunun için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimlerin barış yoluyla sonlandırılması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, bunun için bütün ülkelerin çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.