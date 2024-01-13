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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan askerin ailesiyle görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan askerin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü. Erdoğan, yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan askerin ailesiyle görüştü
13.01.2024 - 16:36,
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İSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Erdoğan, görüşmede aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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