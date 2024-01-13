Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan askerin ailesiyle görüştü

İSTANBUL, CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Erdoğan, görüşmede aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.