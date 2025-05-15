Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Arnavutluk'a gidecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Arnavutluk'a gideceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Tiran'a ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Zirveye, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra AB kurumlarının liderleri ile NATO, AGİT ve Avrupa Konseyi genel sekreterlerinin katılacağı bilgisini veren Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Yeni Bir Dünyada Yeni Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' temasıyla düzenlenecek Zirve Ana Oturumuna hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Zirve vesilesiyle Avrupalı muhataplarıyla gerçekleştirecekleri temaslarda, bölgesel ve küresel çatışmaların barışçıl çözümü ile Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahıyla bağlantılı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmaları öngörülmektedir."