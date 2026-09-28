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28.09.2026 20:57:21. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Yarın ekonomi kurmaylarımızla, sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Hukuk devleti sınırları dahilinde gereken her türlü adım atılacak" - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Yarın ekonomi kurmaylarımızla, sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Hukuk devleti sınırları dahilinde gereken her türlü adım atılacak" - Son Dakika