Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Şafak Gazetesi\'nin 30. kuruluş yıldönümünü kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , Yeni Şafak Gazetesi'nin 30'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla yapılan programa video mesaj göndererek gazetenin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan mesajında, "Yeni Şafak, 30 yıl boyunca daima milletin, milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu. Yeni Şafak'ın ülkemizin en sancılı yılları olan 28 Şubat döneminde yaptığı cesur yayınlar demokrasi tarihimize altın harflerle geçmiştir. Gazetemiz bu onurlu tavrını son 21 yılda, demokrasimize yönelik tüm menfur girişimlerde de sürdürmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Şafak Gazetesi'nin 30'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programa video mesaj gönderdi. Gazetenin kuruluş yıldönümünü kutlayan Erdoğan mesajında, " Türkiye'nin birikimi sloganıyla yayın hayatına başlayan Yeni Şafak Gazetesi 30'uncu yaşını idrak ediyor. Bundan tam 30 sene önce Türkiye'nin önü aydınlık manşetiyle okuyucularıyla buluşan Yeni Şafak Gazetesi'ne daha nice başarılı seneler diliyorum. Faili meçhullerin, terörün, çetelerin, yolsuzlukların kol gezdiği 90'lı yıllarda çok mühim bir görevi başarıyla yerine getiren Yeni Şafak, 30 yıl boyunca daima milletin, milli iradenin ve demokrasinin sesi oldu. Yeni Şafak'ın ülkemizin en sancılı yılları olan 28 Şubat döneminde yaptığı cesur yayınlar demokrasi tarihimize altın harflerle geçmiştir. Gazetemiz bu onurlu tavrını son 21 yılda, demokrasimize yönelik tüm menfur girişimlerde de sürdürmüştür. Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin karşısında Yeni Şafak dim dik durmuştur. Bu anlamlı yıl dönümünde sizlerin şahsında Yeni Şafak ailesinin tüm mensuplarını tekrar tebrik ediyorum. Bu vesileyle Şehit Mustafa Canbaz kardeşimiz başta olmak üzere gazetemizde çalışmış ancak şimdi aramızda olmayan tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Türkiye'nin hak, hukuk ve adalet mücadelesine verdiğiniz destekler için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 30'uncu yıl dönümünüz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.