Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu: (1)

28.06.2025 15:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda yaptığı konuşmada katılımcıları selamlayıp, buluşmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen kadın çiftçilere de "Hoş geldiniz." diyen Erdoğan, Ziraat Bankası'na, yöneticilerine ve programa destek veren Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkür etti.

"İşimiz ziraat, gücümüz ziraat" temasıyla bu yıl dördüncüsü tertiplenen buluşmanın tarım sektörü için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Ziraat Bankasının 1863 yılından beri Türk tarımının en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Tarihin en zor dönemlerinde çiftçinin, esnafın, tüccarın ve girişimcinin yanında yer alan bankanın milletin gönlündeki yerinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, bankanın kullandırdığı tarım kredilerinin 700 milyar lirayı aştığını ifade etti.

Ziraat Bankasının sektörün kredi ihtiyacının yüzde 71'ini tek başına karşıladığına dikkati çeken Erdoğan, "Tarım kredilerinin yüzde 90'ından fazlası, yani 653 milyar liralık kısmı devletimizin faiz desteği verdiği sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Bankadan sübvansiyonlu tarım kredisi kullanan çiftçilerimizin faizlerinin ortalama yüzde 70'lik kısmını kamu olarak biz üstleniyoruz. Biliyorsunuz geçen sene, 2024-2026 yılları arasında uygulanacak yeni tarımsal kredi sistemini devreye aldık. Bu kapsamdaki 28 farklı konuda yüzde 25 ila yüzde 100 arasında faiz veya kar payı destekli kredi imkanı sağlıyoruz. Üreticilerimiz, temel bitkisel üretim ve temel hayvansal üretim konularında 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz kar payı indirimli kredi kullanabiliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal Ar-Ge yapan firmaların biyotarım ve tarımsal yenilenebilir enerji yatırımlarında yüzde 50 ila yüzde 100 arasında faiz kar payı indirimli krediden faydalanabildiğini vurguladı.

"İncelenmesi tamamlanan 1408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği vereceğiz"

Kırsal kalkınma alanında da çiftçilere çeşitli destekler verdiklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yıl tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ile bireysel sulamadan oluşan 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe sağlayacağız. Bir başka kırsal kalkınma programı olan IPARD'la da şimdiye kadar toplam bütçesi 301 milyon avro olan 6 çağrıya çıktık. İncelenmesi tamamlanan 1408 projeye toplam 9,8 milyar lira hibe desteği vereceğiz. Sadece bu yıl 138 milyon avro bütçeyle 5 yeni çağrıya çıkacağız. Göksu Taşeli, Kırsal Dezavantajlı Alanlar ve TULİP projelerimiz yine Tarım Bakanlığımız tarafından başarıyla yürütülüyor. Geçen yıl 15 ilde 71 bin kişiye toplam 755 milyon liralık hibe verdik. Bu yıl projelerimize 1,3 milyar lira bütçe ayırdık. Yani devlet olarak çalışanın, üretenin, ihracat ve yatırım yapanın, istihdam oluşturanın tüm imkanlarımızla yanındayız, olmaya da devam edeceğiz."

Erdoğan, Ziraat Bankasının ihtiyaç duyulan her an çiftçinin, sanayicinin, tüccarın ve ihracatçının yanında olmayı sürdüreceğine inandığını sözlerine ekledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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