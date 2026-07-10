Cumhurbaşkanı Erhürman Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erhürman Hastaneye Kaldırıldı

10.07.2026 22:12
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, etkinlikte tansiyon düşüklüğü nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bir etkinlikte rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Başkent Lefkoşa'daki eski cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte rahatsızlanan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eski cumhurbaşkanlığı binasında katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği ifade edildi.

Kontrol amacıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Cumhurbaşkanı Erhürman'ın genel durumunun iyi olduğu, ileri tetkik ve gözlem sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Politika, Tansiyon, Kıbrıs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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