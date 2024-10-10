- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki Namazgah Cami'nin açılışında, " İsrail'in devlet terörü durdurulmalı" ifadelerini kullanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'a saldırarak barış istemediğini gösterdiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki Namazgah Cami'nin açılışında, 'İsrail'in devlet terörü durdurulmalı' ifadelerini kullanarak,... - Son Dakika
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