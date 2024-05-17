Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da cuma namazı kıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da cuma namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar\'da cuma namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne hareket etti.

17.05.2024 14:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılmak için Haliç Kongre Merkezi'ne hareket etti.

Kaynak: AA

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