Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (2)

13.07.2025 18:13
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayatta ve siyasette hemen her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun birliğini, dirliğini, toplumsal barışını ve huzurunu etkileyecek böylesine hayati bir meselede işi yokuşa sürmenin, mızıkçılık yapmanın, uzlaşmaz tavır...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayatta ve siyasette hemen her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun birliğini, dirliğini, toplumsal barışını ve huzurunu etkileyecek böylesine hayati bir meselede işi yokuşa sürmenin, mızıkçılık yapmanın, uzlaşmaz tavır sergilemenin telafisi olmaz, benim milletim bunu affetmez." dedi.

Erdoğan, Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, dünkü açılış hitabında ifade ettiği samimi, kuşatıcı ve derinlikli değerlendirmelerin hem camia hem kamuoyu hem de Türkiye'nin komşuları nezdinde olumlu karşılanmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Dost ve kardeşlerimize güven veren, hasım ve rakiplerimize korku salan mesajlarımızın yerini bulduğunu görüyoruz. Milletimizin zaferlerle dolu şanlı bir maziden parlak bir istikbale giden kutlu yolculuğu hamdolsun yeni bir merhaleye ulaşmıştır." diyen Erdoğan, Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarının aralandığını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı ülküsünü adım adım kuvveden fiile çıkardıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizi 47 yıl önce ayağına vurulan terör prangasından tamamen kurtarmanın eşiğine varmış bulunuyoruz. Yarım asırlık sabır mücadelemiz, yavaş yavaş selamete eriyor. Bunun somut işaretlerini şimdiden görmeye başladık. Cuma günü yapılan merasim, bu bakımdan anlamlıydı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin riyasetinde kurulan mekanizmayla silah teslim sürecini sahada dikkatle takip ettik. Meclis Komisyonunun teşekkürünü zaten Meclis Başkanımız yürütüyor.

Yakında oradan da somut haberleri almayı ümit ediyoruz. Arzumuz, grubu olan tüm siyasi partilerin Meclis çatısı altında atılacak adımlara hüsnüniyetle destek vermesidir. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, baltalamaya, sabote etmeye, özellikle böyle bir meselede küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. Hayatta ve siyasette hemen her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun birliğini, dirliğini, toplumsal barışını ve huzurunu etkileyecek böylesine hayati bir meselede işi yokuşa sürmenin, mızıkçılık yapmanın, uzlaşmaz tavır sergilemenin telafisi olmaz, benim milletim bunu affetmez."

"Ne yapıyorsak ülkemizin gelecekteki çıkarlarını düşünerek yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçilerin millete karşı görevlerini daha fazla hatırlamaları ve bunun icatlarını yerine getirmeleri gereken günlerden geçildiğini belirterek, bunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

AK Parti olarak söz konusu Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbaliyse herkesle konuşmaya hazır olduklarını, bunu da samimiyetle arzu ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Eleştiriye, yeni fikirlere, tavsiyelere, tehditlere açığız. Yeter ki Türkiye'nin faydasına, yeter ki bu milletin hayrına, menfaatine olsun. Tekrar altını çizerek söylüyorum; meseleyi ideolojik kavgaların, siyasi çekişmelerin, bambaşka ajandaların muhatabını pusuya düşürme kurnazlıklarının mezesi yapmayan herkesin olumlu olumsuz her türlü görüşünün başımızın üstünde yeri var." dedi.

Kişi ve çıkar siyaseti yapmadıklarını dile getiren Erdoğan, medeniyet siyaseti yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ne yapıyorsak şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerinin hassasiyetlerini, ülkemizin gelecekteki çıkarlarını düşünerek yapıyoruz. Hala bu sürece samimi bir temkinle, kuşkuyla, hatta mesafeyle bakanları da anlıyor, onların tereddütlerini gidermek için her türlü gayreti gösteriyoruz. Unutulmamalıdır ki parametreleri şekillenen bu yeni dönem, sadece AK Parti'ye, MHP'ye, DEM'e değil, siyaset kurumunun tamamına, tüm siyasi aktörlere çok önemli mesuliyetler yüklemektedir.

Parti yönetimlerinin konuları birbirine karıştırmadan, bilhassa da şahsi ihtiraslarına gem vurarak sürece dahil olmalarını çok önemli görüyoruz. Aksi takdirde dün de ifade ettiğim gibi biz 3 parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız. Dünyanın ve bölgemizin siyasi, sosyal, ekonomik, askeri bakımdan adeta yeniden yapılandığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere ancak bu şekilde taşıyabiliriz, büyük ve güçlü Türkiye'yi ancak bu şekilde kurabiliriz."

"Pek çok tuzağa, oyuna, senaryoya, sinsi saldırıya maruz kaldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel düzende etkin yer edinme fırsatının ülkenin işgalden henüz kurtarılmış olunması sebebiyle kaçırıldığını ifade etti.

"İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden kurulan düzende yer almayı önce tek parti CHP'sinin vizyonsuzluğu, ardından Demokrat Parti'nin başlattığı demokrasi ve kalkınma hamlesinin önünün darbelerle kesilmesi sebebiyle başaramadık." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde 1980 sonrası merhum (Turgut) Özal'ın ortaya koyduğu vizyonu, kifayetsiz muhteris siyasetçiler tarafından göz göre göre heba ettik. Bunun bedelini milletçe hep beraber ödedik, istikrarsızlıklarla, ekonomik krizlerle, batan bankalarla, sosyal çalkantılarla, terörle, kargaşayla, gerilimle, siyasi suikastlarla, toplumsal provokasyonlarla, hukukun dışına çıkmayı rutin hale getiren çarpık kamu idaresiyle, demokrasimizin zayıflaması, vesayetin güçlenmesi sorunuyla ödedik. AK Parti'nin 23 yılı bulan iktidar süreci ise hiç şüphesiz Türkiye'nin her alanda çağ atladığı, bugünlere hazırlandığı bir dönem oldu. Esasen iktidarımız boyunca da pek çok tuzağa, oyuna, senaryoya, sinsi saldırıya maruz kaldık. Allah'ın yardımı ve milletimizin sarsılmaz desteğiyle hepsinin üstesinden gelmeyi başardık.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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