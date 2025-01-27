Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu: (2)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vesayetin ve hukuksuzluğun her türlüsüne bizzat şahit olduk. Ama hiçbir zaman demokrasiden, meşruiyetten, milli iradenin tayin ettiği çizgiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık. Gençlerimizi tahkir ve tahrik edenlerden olmadık." dedi.

Erdoğan, Ankara Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Bugün gençlik kollarında bir bayrak değişiminin yaşandığını belirten Erdoğan, gençlik kolları başkanlığı görevini 4 yıl boyunca başarıyla yürüten İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın hem partide hem de gençlik kolları bünyesinde önemli vazifeler icra ettiğini aktardı. Erdoğan, İnan'ı üstün hizmet ve gayretlerinden ötürü tebrik etti.

Gençlik kolları başkanlığı vazifesini devralan Yusuf İbiş'i de tebrik eden ve bu görevi layıkıyla yerine getireceğine yürekten inandığını aktaran Erdoğan, geçmiş dönemlerde gençlik kolları başkanlığını yapmış kişileri de tek tek sayarak takdir ve tebriklerini iletti.

"14 Ağustos 2001'de milletimizin talebi ve duasıyla yola çıkarken refikimiz gençlerimizdir dedik. 3 Kasım 2002'de sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olarak iktidara gelirken gençlerimizin başımızın üstünde yeri vardır dedik." ifadelerini kullanan Erdoğan, siyasi hayatları ve iktidarları boyunca daima gençlerle yol yürüdüklerini, onlara yoldaşlık ettiklerini söyledi.

"Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahkir ve tahrik edenlerden olmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojiden sağlığa, adaletten diplomasiye, sosyal politikalardan tarıma tüm alanlarda sessiz devrimlere imza atarken gençleri hep ilk planda tuttuklarını aktararak, milletin ötelenmiş, örselenmiş ve ümitleri kırılmış gençlerini hak ettikleri ülkeye, hak ettikleri iklime bir an önce kavuşturmanın mücadelesini verdiklerini kaydetti.

Eski Türkiye'nin kirli oyunlarına gençlerin alet edilmesine, onların canı ve heyecanı üzerinden siyaset yapılmasına da müsaade etmediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"22 yılda gerçekten zor günler yaşadık, çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık. Vesayetin ve hukuksuzluğun her türlüsüne bizzat şahit olduk. Ama hiçbir zaman demokrasiden, meşruiyetten, milli iradenin tayin ettiği çizgiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık, gençlerimizi tahkir ve tahrik edenlerden olmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık.

Eğitimde, siyasette, bürokraside, sivil toplum ve iş dünyasında aklınıza gelebilecek her alanda gençlerimizin önünü açan, gençlerimize yeni ufuklar çizen reformları, projeleri, yatırımları hayata geçirdik. Kılık kıyafet yasağı vardı, kaldırdık. Kat sayı adaletsizliği vardı, son verdik. Üniversitelerin kapısının önünde ikna odaları kurulmuştu, yıkıp attık. Kamuda başörtüsüyle çalışmak yasaktı, önünü açtık. Tabelalar, klavyeler, diller üzerinde baskı vardı, sona erdirdik."

"Milletimizin yarınlarını, yine siz gençlerimizle birlikte şekillendiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin rahatça yaşayıp kendilerini özgürce ifade edebildikleri bir Türkiye'yi yine gençlerle birlikte inşa ettiklerinin altını çizdi.

Hayatın her alanında gençlere güvendiklerini ve destek olduklarını belirten Erdoğan, gençlere "vitrin malzemesi" olarak bakanlardan gelen tüm itirazlara rağmen, seçilme yaşını önce 30'dan 25'e devamında ise 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birileri 'gençler yapamaz, gençler halledemez' derken biz tam aksine 'bu işi ancak gençler kotarır, gençler yapar' diyerek politikalarımızın merkezine bu ülkenin evlatlarını yerleştirdik. Üstat Necip Fazıl'ın 'bir iman merkezi etrafında toplananlar' ifadesiyle tarif ettiği milletimizin yarınlarını, yine siz gençlerimizle birlikte şekillendiriyoruz. Bir okul olarak gördüğümüz gençlik kollarımızda, bu ülke ve bu millete sevdalı, istiklal ve istikbaline aşkla bağlı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, erdemli ve donanımlı bir gençlik yetişiyor. 'Kim var' diye seslenildiğinde sağına soluna bakınmadan fert fert 'ben varım' cevabını veren, 'benim olmadığım yerde kimse yoktur' diyen, dava ahlakına sahip bir gençlik gümbür gümbür geliyor."

(Sürecek)