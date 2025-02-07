Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi\'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz.

07.02.2025 18:17
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde, İstanbul'un güzelliklerine ve tarihine değinerek katılımcıları selamladı.

Kuruluşundan bugüne AK Parti çatısı altında yol yürüyen partilileri de selamlayan Erdoğan, kongrenin partisine, ülkeye, millete ve İstanbul'a hayırlı olmasını temenni etti.

İstanbul teşkilatında bugüne kadar görev yapanlara şükranlarını sunan Erdoğan, kongre vesilesiyle İstanbul teşkilatında bayrak değişimi yaşandığını söyledi.

4 yıldır AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Osman Nuri Kabaktepe'ye teşekkür eden Erdoğan, "Osman Nuri kardeşimle birlikte farklı kademelerde görev yapmış yol ve dava arkadaşlarımıza da takdir ve tebriklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşması sırasında kendisine tezahüratta bulunarak destek veren gençlere, "Gençler unutmayın, 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz." diye seslendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı vazifesini üstlenecek Abdullah Özdemir'e üstün hizmet, gayret ve başarı niyaz eden Erdoğan, "Abdullah Özdemir, tabiri caizse çekirdekten yetişmiş, Bağcılar ilçe gençlik kollarından başlayarak il teşkilatımızın ve partimizin çeşitli birimlerinde görev almış, örnek çalışmalarıyla göz doldurmuş bir kardeşimizdir. Yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinde de ilçemize ve İstanbul'umuza önemli hizmetleri olmuştur. Abdullah kardeşimizin Osman Nuri kardeşimizden devralacağı emanete hakkıyla sahip çıkacağına, partimizi inşallah her alanda daha da yüksek seviyelere taşıyacağına yürekten imanım var. Kendisini ve ekibini şimdiden tebrik ediyorum." dedi.

Hayatını kaybeden partilileri de rahmetle, şükranla yad eden Erdoğan, "Burada şu hususu büyük bir gururla tekraren ifade etmek isterim. Unutmayın, AK Parti bir erdemliler hareketidir, ana kucağıdır, baba ocağıdır. Vatan için aşkla çarpan kalplerin buluşma noktasıdır. Bu kutlu hareketin her bir mensubu, partimiz ve ülkemiz için ter döken her bir yol arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır. 81 ilimizin yanı sıra gönül ve kültür coğrafyamızda, dünyanın farklı köşelerinde bu harekete destek veren, kendi kaderini AK Parti'nin ve Türkiye'nin kaderiyle birleştiren her bir kardeşimiz bizim için değerlidir."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) - Son Dakika

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