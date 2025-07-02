Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu: (1)

02.07.2025 16:16
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz, büyük ve güçlü Türkiye'dir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz, büyük ve güçlü Türkiye'dir. Misyonumuz, Türkiye Yüzyılı'nın tüm ihtişamıyla inşasıdır. Pusulamız, bizi biz yapan kadim değerlerimizdir. Rehberimiz, milletimizin başımızın tacı olan muazzez iradesidir. Güç ve ilham kaynağımız ise siyasi parti, köken, inanç, fark etmeksizin tüm fertleriyle 86 milyonun tamamıdır." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'na katıldı.

Konuşmasına programı düzenleyenlere teşekkür ederek başlayan Erdoğan, "Bilhassa, tam 21 aydır İsrail'in vahşi saldırıları karşısında topraklarına, evlatlarına, izzetlerine cesaretle sahip çıkan Filistin'in, Gazze'nin yiğit kadınlarını partimiz adına, sizler adına, kemal-i hürmetle selamlıyorum. O kadınlar ki beyaz kefenlere sardıkları ciğerparelerinin arkasından gözyaşlarını sessizce içlerine akıtıyor. O kadınlar ki her türlü zorluğa, zorbalığa, zulme ve zahmete rağmen işgalcilere boyun eğmiyor. O kadınlar ki tam bir asırdır fedakarlığın, cesaretin, direnişin, muhteşem ve muazzam bir özgürlük mücadelesinin destanını yazıyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli kadın şair, merhum Fedva Tukan'ın 86 yıllık ömründe nice acıyı, işgali, katliamı, toprak gaspını gördüğünü söyleyen Erdoğan, Tukan'ın direniş ruhunu, "Gevşeklik, kızgınlık ve hiddet içimize asla geri dönmeyecek. Savaş meydanında alınlarımızda yorgunluk belirmeyecek. Dinlenmeyeceğiz. Karanlığı kovana dek dinlenmeyeceğiz." sözleriyle anlattığını aktardı.

Erdoğan, sarsılmaz imanla, yıkılmaz iradeyle mücadele bayrağını hiç yere düşürmeyen Gazze'nin, Filistin'in kadınlarına kürsüden bir kez daha dayanışma duygularını ifade ettiğini belirterek, merhum şair Mehmet Akif Ersoy'un, "İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür." dizelerini paylaştı.

"Liderlik Akademisi bizim için hayati önemdedir"

Liderlik Akademisi'nin, Kadın Kolları başta olmak üzere AK Parti, Türkiye ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, eğitimden medya ve iletişime, aile ve dijitalleşmeden diplomasi ve yapay zekaya birbirinden farklı alanlarda 3 gün boyunca düzenlenecek atölyelerin, derslerin ve yan etkinliklerin verimli geçmesini diledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu hususu, evvel emirde altını çizerek belirtmek istiyorum; teşkilat akademilerini asla sıradan bir eğitim faaliyeti olarak görmüyoruz. Bu platformu, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirecek genç kadroların yetiştiği bir dava mektebi olarak telakki ediyoruz. Bu formatı, milli ve manevi şuurun, mücadele bilincinin, fikri derinliğin ve aksiyon kabiliyetinin tahkim ve takviye edildiği programlar silsilesinin yeni bir halkası olarak değerlendiriyoruz.

Türkiye'yi asırlık hayalleriyle buluşturacak önümüzdeki yüzyıla silinmez bir damga vuracak, azimli, sabırlı, kararlı, özgüvenli kadroların yetiştiği Liderlik Akademisi, bizim için hayati önemdedir. 3 gün boyunca bilgileriyle, deneyimleriyle, vizyonlarıyla, katılımcılara yol gösterecek tüm bakanlarımıza, başkanlarımıza, parti mensuplarımızın tamamına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mevla, bizleri millete hizmet yolundan ayrılmasın. Kavlimizi, kalbimizi ve gayemizi, istikamet üzere kılsın. Birçok kez ifade ettiğim şu gerçeği bugün sizlere tekrar hatırlatıyorum; Biz, milletin sinesinden doğan, bu aziz milletin duasıyla yola çıkan alnı ak, başı dik, kalbi ülkeye hizmet aşkıyla dolu bir siyasi hareketiz. Geride hayırla yad edilecek eserler bırakmanın, gök kubbede hoş bir seda bırakmanın peşindeyiz."

"Misyonumuz, Türkiye Yüzyılı'nın tüm ihtişamıyla inşasıdır"

AK Parti davasının, yıllarca kendi öz yurdunda, öz vatanında hor görülenlerin, ötelenen, örselenen, yok sayılanların davası olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu kutlu dava, bilgiyi erdemle, mücadeleyi hikmetle, kudreti tevazu ile harmanlayan hasbi ve harbi gönüllerin davasıdır." dedi.

Erdoğan, "Hedefimiz, büyük ve güçlü Türkiye'dir. Misyonumuz, Türkiye Yüzyılı'nın tüm ihtişamıyla inşasıdır. Pusulamız, bizi biz yapan kadim değerlerimizdir. Rehberimiz, milletimizin başımızın tacı olan muazzez iradesidir. Güç ve ilham kaynağımız ise siyasi parti, köken, inanç fark etmeksizin tüm fertleriyle 86 milyonun tamamıdır. Biz işte buyuz, bunun için çalışıyoruz, bunun için siyaset yapıyoruz.

Atalar ne güzel söylemiş, 'Sel ağzı yuva tutmaz.' Sizler de fevkalade sağlam bir temel üzerinde yükselen, harcı bin bir emekle, alın teriyle, fikir çilesiyle yoğrulmuş Erdemliler Hareketi'nin mensuplarısınız. Biz, partimizi böyle kurduk. 'Erdemliler Hareketi' dedik, yola böyle çıktık. Bugün aramızda olan kadın kolları ilçe başkanlarımızın, il başkanlarımızın, teşkilat başkanlarımızın ve merkez karar yönetim kurulu üyelerimizin bu şuurla çalışmasını, milletimize bu bilinçle hizmet etmesini bekliyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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