Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencileri tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayarak, karne sevinci yaşayan tüm öğrencileri tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karne sevinci yaşayan tüm evlatlarımızı tebrik ediyor, kıymetli öğretmenlerimize ve fedakar velilerimize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Sevgili öğrenciler, iyi bir tatili hak ettiniz. Bu yaz güzelce dinlenmenizi, bolca kitap okumayı ihmal etmemenizi ve ailenize işlerinde elinizden geldiğince yardımcı olmanızı tavsiye ederim. Hepinize iyi tatiller." ifadelerini kullandı.