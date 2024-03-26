Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bizim siyasetimiz birlik siyaseti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bizim siyasetimiz birlik siyaseti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bizim siyasetimiz birlik siyaseti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'ta yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birlik siyaseti olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu söyledi. Yılmaz, yapılan hizmetlerin önemine değinerek, Türkiye'nin vesayetlerden kurtulduğunu ve milli iradeyi hakim kıldığını belirtti. Ayrıca, Muş'un yaşam kalitesini artıracak ve kalkınmasını hızlandıracak adayın Feyat Asya olduğunu ifade etti.

26.03.2024 19:31  Güncelleme: 19:33
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bizim siyasetimiz birlik siyaseti. AK Parti ve Cumhur İttifakı, bu ülkenin ana damarını temsil etmektir. Bu siyaset milletin bağrından çıkmış bir siyasettir." dedi.

Muş'ta, kent merkezindeki Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde konuşan Yılmaz, Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere nerede bir mazlum varsa hepsinin yanında olduklarını söyledi.

Muşluların kadirşinas bir halk olduğunu ve kendisine hizmet edenleri hiçbir zaman unutmadığını belirten Yılmaz, bölgenin ideolojilerden, sloganlardan, boş laflardan çekişmelerden çok zarar gördüğünü dile getirdi.

Eser ve hizmet siyasetine ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, yola çıkarken bazı şeyler söylemişti. Bugün de onlar bizim temel düsturumuz. 'Bölgesel milliyetçilik yapmayacağız' dedi ve gerçekten yapılmadı. Son 20 yılda Doğu'ya, Güneydoğu'ya yapılan hizmet, yatırım hiçbir dönemle mukayese edilemez. Gerçekten önemli hizmetler yapıldı. Duble yollardan, üniversitelere, havalimanlarından altyapıya, kentsel dönüşümden eğitim ve sağlık tesislerine kadar çok önemli projeler hayata geçirildi." diye konuştu.

"Türkiye'yi vesayetlerden kurtardık"

Sağlık alanında Türkiye'de büyük bir devrimin yaşandığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Eskiden sağlık hizmeti almak için Türkiye'den yurt dışına insanlar giderdi. Hastanelerde insanlar rehin kalırdı. Şimdi onlara son verdiğimiz gibi dünyadan Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Türkiye sağlık sektöründen milyarlarca dolar kazanmaya başladı. Böyle bir noktaya geldik. ABD'den, Avrupa'dan, İngiltere'den Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geliyorlar. Çok şükür bugünleri gördük. Demokraside, hukuk alanında, hak hürriyetlerde birçok adım attık. Vesayet yapılarıyla mücadele ettik. Türkiye'yi vesayetlerden kurtardık. Milli iradeyi hakim hale getiren çok önemli reformlara imza attık. Başörtüsünden ana dile varıncaya kadar birçok alanda tabu olmuş konuları birer birer önümüzden kaldırdık. Biz şuna inanıyoruz. 85 milyon, 81 vilayet, biriz beraberiz, kardeşiz."

Bir belediye başkanının en önemli iki görevinden birinin halkın yaşam kalitesini artırmak, yoksula ve yetime sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, iş ve yatırım ortamına katkı sağlamanın da en önemli görevleri arasında yer aldığını kaydetti.

"Bu siyaset milletin bağrından çıkmış bir siyasettir"

Yerel kalkınmanın belediye ile başladığına dikkati çeken Yılmaz, "Bu iki görevi bir belediye başkanı yaptığı zaman o il gelişir, güçlenir. Dolayısıyla pazar günü oy verirken herkesin şunu düşünmesi lazım. Kim Muş'un yaşam kalitesini daha çok artıracak? Kim Muş'un kalkınmasını daha çok hızlandıracak? Onun adresi belli. Feyat Asya." dedi.

Diğer partilerin adaylarının neyi vadettiklerini bile hatırlamadığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Biz ne yapacaksak onu söylüyoruz, yapamayacağımızı söylemiyoruz. Bu vaatlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Bizim siyasetimiz birlik siyaseti. AK Parti ve Cumhur İttifakı, bu ülkenin ana damarını temsil etmektir. Bu siyaset milletin bağrından çıkmış bir siyasettir. Sırtını millete yaslamış bir siyasettir. İnanıyorum ki Muş, Türkiye Yüzyılı'na çok güçlü bir destek verecektir. Ülkemiz, kalkınma ve demokrasi atılımlarını sürdürecektir. Seçimler geliyor. Ne olur bu günleri değerlendirelim. Sandıklar kapanana kadar, sayımlar tamamlanıp tutanaklar hazırlanıp seçim kurullarına götürülünceye kadar irademize, milli iradeye sahip çıkacağız."

Programda, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti İl Başkanı Melik Emre de konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bizim siyasetimiz birlik siyaseti - Son Dakika

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