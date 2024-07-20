Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Şehit Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için Taziye Mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 4 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman askerimiz Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehadet mertebesine ulaştı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.