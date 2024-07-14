Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Donald Trump'a yapılan suikast girişimini kınadı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında yapılan suikast girişimini kınadı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD'nin 45'inci Başkanı ve başkan adayı Sayın Donald Trump'a yönelik suikast girişimini kınıyor, kendisine, sevenlerine ve ABD halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Müessif saldırının bir an önce aydınlatılmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi demokrasi ve hukuk dışı eylemlerin karşısında, ABD halkının yanındayız."