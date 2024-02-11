Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, 'Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız, kıymetli dava arkadaşımız Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine, teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum.' ifadesini kullandı.

11.02.2024 14:59
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız, kıymetli dava arkadaşımız Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine, teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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AK Parti, İstanbul, Trafik Kazaları, Politika, Güncel, Son Dakika

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