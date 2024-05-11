Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Doğan'ın babasının vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Doğan'ın babasının vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Doğan\'ın babasının vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, 'Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan'ın ahirete irtihal eden kıymetli babası Osman Doğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.' ifadelerini kullandı.

11.05.2024 10:37
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan'ın ahirete irtihal eden kıymetli babası Osman Doğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Doğan'ın babasının vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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